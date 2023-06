Come creare app Android senza esperienza? L'IA di Google permette di farlo

Se volete buttarvi nel mondo della programmazione di app e software per Android ma non avete grandi conoscenze nel coding, Google ha il servizio che fa per voi. Già da tempo sappiamo che Google Bard sa programmare in vari linguaggi, ma solo di recente Big G ha lanciato un vero e proprio Coding Studio basato sulla sua IA.

Al momento, Bard viene implementato su Coding Studio Bot per Android, una feature disponibile solo sul canale Canary di Google e che permette di sviluppare app per Android in un ambiente professionale con l'aiuto dell'IA. Per ora, il bot è limitato agli utenti americani del canale Canary, ma man mano che l'IA riceverà riceverà il giusto training essa verrà rilasciata in tutto il mondo e in versione stabile.

Studio Bot fa parte di Android Studio, e potrà essere attivato dagli sviluppatori (o aspiranti tali) con la semplice digitazione di una domanda per il bot: dopo aver ricevuto la domanda, il Chatbot genererà una risposta, che, se lo desiderate, potrà contenere del codice da incollare poi su Android Studio. Inoltre, sarà possibile anche fornire dei veri e propri "pezzi di codice" all'IA, in modo che questa possa ritoccarli e renderli più efficienti per il software che state realizzando.

Infine, Studio Bot unisce una parte di "supporto", del tutto simile a quella del Copilot di Microsoft per Github, ad una nettamente più didattica: il Chatbot infatti può essere consultato da studenti di informatica e aspiranti programmatori sul significato di specifiche linee di codice, sulle ottimizzazioni da implementare su queste ultime e su come approcciarsi a problemi logico-matematici.

All'atto pratico, invece, tra le feature principali di Studio Bot abbiamo la generazione di codice, il debugging di quest'ultimo e la generazione di intere app anche da zero. Con il suo nuovo tool, chiaramente, Google spera di ridurre il tempo richiesto agli sviluppatori per realizzare le proprie app, ma anche di migliorare la qualità del codice di queste ultime e di aiutare studenti e appassionati ad imparare a programmare meglio per Android con il sistema di domande e risposte del bot.