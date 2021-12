Come creare il Best Nine 2021 di Instagram? Il mosaico delle foto con più like dell'anno

Ci siamo: come da tradizione, il Capodanno e fine anno di Instagram è caratterizzato dalla pubblicazione del Best Nine, ovvero il mosaico in cui gli utenti indicano le nove fotografie pubblicate sul proprio profilo e che hanno ricevuto il maggior numero di like. Come si fa per crearlo?

Le opzioni sono tante: partiamo col dire che non si tratta di uno strumento ufficiale di Instagram (come accade per lo Spotify Wrapped, per fare un esempio), ma girando sui vari store brulicano i client che consentono di crearli.

La più popolare è Best Nine (che può essere scaricata attraverso questo indirizzo) e che, dopo aver chiesto di effettuare il login con l’account Instagram o Facebook, genera in automatico il mosaico da pubblicare sul proprio profilo. Ovviamente viene anche data la possibilità di cambiarle, salvare un video, scaricare il collage e cambiare l’ordine delle foto.

Una valida alternativa è l’applicazione Top Nine (il download può essere effettuato tramite questo link): il funzionamento è analogo.

Infine, potete affidarvi all’applicazione Layout di Instagram, ma in questo caso bisogna selezionare a mano le fotografie da inserire.

Ah, ricordatevi gli hashtag da associare al post: #BestNine, #BestNine2021, #TopNine e #TopNine2021. La sfida è partita, ed è tempo di fare un riassunto di questo anno che sicuramente non passerà alla storia per essere stato il migliore di sempre.