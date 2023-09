Come creare una canzone con IA? C'è Stable Audio gratis per uso personale

Non è passato poi così tanto tempo dall'annuncio dell'IA musicale di Meta, che risulta però limitata sotto più punti di vista, a partire dalla durata delle clip audio. Tuttavia, è già arrivato il momento di fare riferimento a una novità importante in ambito di musica IA, visto che adesso è possibile generare gratuitamente clip di 45 secondi.

Questo si può fare grazie al rilascio di Stable Audio di Stability AI, che abbiamo già trattato in precedenza su queste pagine. Per farvela breve, il piano Free di questo servizio, che è stato addestrato su oltre 800.000 file audio con licenza ed è legato a una realtà ben nota in ambito di intelligenza artificiale (chi ha detto Stable Diffusion?), consente all'utente di generare, per uso personale, fino a un massimo di 20 brani per mese (clip di 45 secondi).

Esistono anche dei piani a pagamento, come quello Enterprise personalizzabile per le aziende, ma ciò che potreste voler provare a fare è generare la vostra prima canzone IA per uso personale senza sborsare alcunché, a partire dal portale ufficiale di Stable Audio. Quest'ultimo è infatti un servizio text-to-audio, il che significa che è possibile far generare un brano all'intelligenza artificiale mediante un semplice input testuale.

Una volta che vi siete collegati al succitato sito Web (e che avete appurato che non c'è troppo traffico, visto che il servizio ha attirato molti utenti nelle prime ore), potreste dunque voler premere sul pulsante "Try it out" presente in basso a sinistra. Vi verrà quindi richiesto di registrare un account gratuito oppure di proseguire direttamente con un profilo Google già esistente.

Una volta accettati termini e condizioni, accederete dunque all'interfaccia di Stable Audio. In alto a sinistra potete digitare il prompt in inglese, descrivendo la tipologia di brano che volete ottenere (ad esempio, "lo-fi hip hop beat, chillpop") e scegliendone la durata (che è impostata di default sul massimo di 45 secondi ma può essere eventualmente diminuita). Per il resto, ciò che vi basta fare è premere sull'icona della freccia verso destra e attendere che l'IA generi il brano (potrebbe volerci un po' di tempo). Potrete poi ascoltare il risultato dal player di anteprima presente a destra. Insomma, generare una canzone non è mai stato così semplice.