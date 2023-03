Come creare cartelle senza nome su iPhone? Non è difficile

Dopo aver spiegato come cambiare il font della Homescreen su iPhone, continuiamo a soffermarci sulle opzioni di personalizzazione messe a disposizione da iOS per gli iPhone. Quest’oggi, per gli amanti dei design minimal, ci soffermiamo sulla possibilità di creare cartelle senza nome.

Il processo è molto semplice: dopo aver creato una cartella secondo la procedura classica, basta rinominarla inserendo nell’apposito campo i caratteri “⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”, ovviamente senza virgolette. Potete copiare direttamente i caratteri dalla notizia per aggiungerli nel tab dedicato. Una volta fatto, vi basterà premere sul tasto Fine presente sulla tastiera ed il gioco è fatto.

Si tratta di un trucchetto semplice ma immediato, che funziona anche se si riavvia l’iPhone o se si passa ad uno sfondo differente, in quanto non legato ad una particolare colorazione. Il tip, che inutile dirlo è diventato virale anche su social come TikTok, funziona anche se si creano cartelle nel Launchpad del Mac.

I caratteri in questione possono anche essere utilizzati come spaziatura tra due emoticon, o per conferire ancora più stile alla vostra homescreen.