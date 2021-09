Come creare chat segrete su Telegram? Ecco i vari timer di autodistruzione

Dopo avere visto come bloccare un contatto Telegram, è il momento di approfondire la creazione di chat che si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo. Esse vengono proposte da molto tempo sulla piattaforma, ma c’è chi ancora non sa come utilizzarle. Vediamo, dunque, come creare chat segrete su Telegram.

I passaggi sono davvero semplici, sia per Android che per iOS: una volta aperta l’applicazione, basterà premere sull’icona della matita in basso a destra per accedere all’elenco dei contatti. Dopodiché, in alto troverete la voce “Nuova chat segreta” e, premendola, verrete portati a una nuova schermata sempre con l’elenco dei vostri contatti salvati.

Premendo su quello di vostro interesse, Telegram lo inviterà a prendere parte alla chat segreta. Da qui, anche prima che tale contatto vi prenda ufficialmente parte, potrete cliccare sul menu a tre puntini in alto a destra per trovare la voce “Timer di autodistruzione”, dove sarà possibile selezionare una tra le opzioni seguenti: da 1 a 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 1 ora, 1 giorno, 1 settimana o nessun timer.

Quando tornerete alla schermata base con tutte le conversazioni, la chat segreta verrà indicata dal nickname del contatto con un lucchetto verde, così da tenere sempre sott’occhio quale chat presenta tale impostazione.

Se invece avete già una chat aperta e volete renderla segreta, vi basterà premere sulla conversazione d’interesse, poi sul nome del contatto in alto al centro e dunque sull’icona a tre puntini, dove troverete la voce “Avvia chat segreta”.

Ricordiamo infine che Telegram ha ricevuto un aggiornamento che introduce temi, emoji interattive e novità per le dirette streaming.