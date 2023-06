Come creare clip verticali su Twitch? Non è difficile

A maggio 2023, il nuovo Clip Editor di Twitch ha fatto particolarmente parlare di sé per la sua forte propensione social, mettendo nelle mani dei creator uno strumento efficace per portare i momenti più iconici delle trasmissioni su TikTok e Instagram.

Proprio il clip editor di Twitch è la risposta alla domanda che ci faremo oggi: come creare clip verticali da Twitch per condividerli sui propri social preferiti?

Grazie al nuovo strumento di Twitch, non sarà più necessario utilizzare strumenti di terze parti per portare a termine il compito in maniera semplice e veloce, oltretutto rimanendo saldi sulla piattaforma.

Se siete creator, per prima cosa create la clip. Aprite la trasmissione passata di cui desiderate creare una clip e spostatevi al punto che desiderate catturare. Come sempre, cliccate sul tasto a forma di "ciak" per catturare gli ultimi 60 secondi di stream. A questo punto, editate la durata e cliccate pubblica.

Una volta pubblicata, potrete utilizzare Clip Editor per cambiare il formato in 9:16 invece di 16:9. Per farlo, cliccate sulla vostra Dashboard autore, poi dal menu premete Contenuti e successivamente Clip.

Ora cliccate su Modifica e condividi Clip e scegliete il formato in cui tagliare l'immagine tra schermo intero e dividi. Dopodiché, non dovrete fare altro che selezionare il passaggio della clip che volete condividere e andate avanti. Potrete anche inserire una tag in sovrimpressione con il nome del vostro canale Twitch.

Adesso non dovrete fare altro che compilare i campi come titolo e descrizione, scaricare la clip e condividerla sui vostri social preferiti. Se il vostro account Twitch è collegato a YouTube, potrete anche condividere direttamente come YouTube Shorts.

