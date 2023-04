Come si fa a creare GIF su iPhone? Di mezzo c'è anche Siri

Vi abbiamo già spiegato come fare per proteggere le vostre foto su iPhone con Face ID, ma ipotizziamo che desideriate invece mostrare al mondo intero i vostri contenuti. Per farlo, potreste decidere di realizzare una GIF a partire da una foto o da un video della vostra galleria: ma come si fa a creare un file GIF su iPhone?

Certo, esistono moltissime app che vi permettono di creare le vostre GIF su iPhone: addirittura, dei servizi web come GIPHY hanno un gif maker perfetto per voi e facilissimo da utilizzare. Ma ipotizziamo che vogliate sfruttare unicamente le risorse offerte da iOS: in questo caso, la cosa migliore da fare è utilizzare l'app Comandi Rapidi per iOS, iPadOS e macOS.

Per prima cosa, assicuratevi di scaricare Comandi Rapidi sul vostro device: l'app dovrebbe essere preinstallata su ogni dispositivo Apple, ma se l'avete cancellata in passato potete semplicemente riscaricarla dall'App Store. Fatto ciò, potete aprire questo link ad iCloud per scaricare il comando rapido "Crea GIF" di Apple e implementarlo tra i comandi dell'app sul vostro smartphone, tablet o Mac.

Una volta inserito il comando rapido, per attivarlo vi basterà toccare il "quadrato" del comando stesso: si aprirà qui la lista delle vostre fotografie e dei vostri video dall'app Foto, dalla quale potrete scegliere un video della durata di 10 secondi o meno o qualsiasi fotografia scattata in modalità Live per trasformarla in una GIF da condividere con gli altri! Se il vostro video è troppo lungo, invece, dovrete semplicemente tagliarlo dall'app Foto e ripetere la procedura con il comando rapido.

Grazie all'integrazione di Comandi Rapidi su Siri, potrete semplicemente dire "Hey Siri, Make GIF" per attivare il comando rapido: se volete, potete anche rinominare quest'ultimo in "Crea GIF" o in qualcosa di completamente diverso, in modo da personalizzare ulteriormente la procedura. In ogni caso, il file GIF creato manualmente o via Siri sarà disponibile nell'app Foto del vostro device.