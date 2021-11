Come creare un gioco nel metaverso? Scopriamolo su The Sandbox

Dopo aver analizzato i fondamentali sul funzionamento del metaverso di The Sandbox, torniamo a parlare proprio del chiacchierato universo virtuale creato dai ragazzi di Pixowl per scoprire uno dei suoi aspetti più interessanti.

Sappiamo già che in questo interessante metaverso sarà possibile creare e vendere oggetti da collezione sotto forma di NFT. Sappiamo, inoltre, che su The Sandbox si può comprare terra virtuale, ma è possibile anche creare interi giochi da proporre alla community.

Per farlo, il team di The Sandbox ha creato un incredibile strumento, chiamato The Sandbox Game Maker, che non richiede abilità specifiche in termini di sviluppo software, bensì tanta creatività.

Il mantra dell'universo di gioco è che "chiunque può creare giochi in 3D gratuitamente. Non è necessario essere sviluppatori. Collaborate con noi nel plasmare un metaverso vasto, pieno di incredibili creazioni ed esperienze".

Sarà possibile utilizzare asset creati dalla community oppure creare i propri, ideare e sviluppare giochi da condividere o addirittura vendere, secondo l'innovativo modello play-to-earn di Pixowl. Sappiamo già, infatti, che esistono tanti modi per guadagnare su The Sandbox, tra giochi a premio e vendita di asset, tra cui proprio i giochi creati da voi.

Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale dello strumento gratuito per plasmare il metaverso.