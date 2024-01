Come creare un'IA? Un portale promette di farlo in pochi passi

Il 2023 è stato l'anno dell'intelligenza artificiale e abbiamo deciso di inaugurare il nuovo anno con una stimolante intervista a Google Bard. Se i chatbot generalisti si sono rivelati la tecnologia dell'anno, però, anche quelle più specifiche hanno preso piede in maniera significativa.

A tal proposito, esistono numerosi portali che consentono di creare i propri chatbot addestrati su specifico materiale di vostra provenienza. Uno tra questi è BotSonic, che permette di creare e addestrare un'IA personalizzata per i propri scopi, che siano essi puramente ludici o altro.

Basati sui LLM di OpenAI, gli strumenti messi a disposizione da BotSonic possono essere affinati in pochi passi. Per prima cosa, registratevi sul portale. Dopodiché, potrete procedere con la creazione del vostro GPT personalizzato dalla pagina personale dal comando "Create New Bot". Adesso scegliete un nome e uno scenario d'utilizzo, ma potrete dilettarvi anche con le opzioni avanzate, tra cui quelle relative alla localizzazione e dunque alla lingua di conversazione.

Adesso dovrete preparare i dati su cui addestrare l'IA, ovvero documenti in PDF o altri formati, come ad esempio DOC e DOCX. Onde evitare errori grossolani, soprattutto di natura interpretativa, suggeriamo di controllare i dati che state caricando prima di darli in pasto allo strumento.

A questo punto, fate partire il comando "Upload and Train" e potrete osservare il processo di addestramento dell'IA mentre procede. Una volta terminato, potrete finalmente interpellare il vostro GPT personalizzato sui documenti che gli avete fornito, controllando anche la presenza di eventuali errori nelle risposte. Se basati sui dati che avete caricato, potrete rimuoverli e modificarli anche dopo aver generato il vostro chatbot.