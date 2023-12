Come creare un indirizzo email temporaneo? La proposta ufficiale di Apple

Evitare di inserire il proprio indirizzo email al momento del login o registrazione in un sito web può essere utile, soprattutto in caso di data breach. Apple, che da sempre guarda alla sicurezza dei propri utenti, ha implementato in iCloud+ il sistema “Nascondi la mia mail”.

Disponibile su dispositivi con iOS 15, iPadOS 15 e versioni successive, il sistema “Nascondi la mia email” deve essere configurato manualmente su iPhone, iPad ed iPod Touch direttamente dall’applicazione Impostazioni e dal tab a cui si accede cliccando sul proprio nome e cognome.

Qui, è presente il pannello “Nascondi la mia email” dove è possibile configurarla a seconda dei propri gusti e preferenze.

Come spiegato da Apple nella documentazione ufficiale, l’opzione “Nascondi la mia email” può essere utilizzata in Safari (toccando il campo email e quindi “Nascondi la mia email”), Mail (aprendo la finestra di una nuova mail), in Apple Pay (nella scheda dei pagamenti), nelle app di terze parti supportate, ed anche in Wallet.