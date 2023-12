Come creare un PDF con Google Drive? La novità lato scansione

Dopo avervi spiegato come gestire al meglio lo spazio su Google Drive, torniamo ora ad occuparci del servizio di storage nel cloud di Big G. Una nuova funzione introdotta dal colosso di Mountain View, infatti, rende molto più semplice la creazione di file PDF su Google Drive: ecco come usarla!

Come ci spiega un post sul blog di Google Workspace, infatti, l'azienda ha dato il via al rollout della funzione che permette di effettuare la scansione e il salvataggio in PDF dei file su Google Drive: la feature è arrivata su Android già qualche mese fa, ma è appena stata aggiornata per migliorarne nettamente il funzionamento, introducendo tra le altre cose le catture automatiche dei documenti. Su iOS, invece, l'opzione non era mai stata rilasciata prima d'ora.

Se avete un iPhone o uno smartphone Android compatibile, dunque, vi basterà aggiornare Google Drive all'ultima versione disponibile per ottenere la feature. Fate però attenzione: dal momento che la funzione è ancora in rollout, potreste dover aspettare qualche giorno prima che essa diventi disponibile anche per il vostro device.

Dopo aver aggiornato Drive, comunque, aprite l'applicazione e toccate il pulsante "+": fatto ciò, selezionate "Scansione" o l'icona della fotocamera. Dopodiché posizionate lo smartphone al di sopra del documento che volete scansionare, in posizione parallela a quest'ultimo. Vedrete un'area blu comparire al di sopra della pagina, mentre l'app effettuerà in automatico una scansione di quest'ultima.

Dopo la scansione automatica, potrete aggiustare la posizione dei bordi e apportare delle modifiche alla pagina appena digitalizzata. Una volta che il risultato vi convincerà, vi basterà salvare la pagina e procedere alla scansione di quella successiva. Potete anche disabilitare la scansione automatica nell'interfaccia di scansione toccando sulla scritta "Manuale" presente al di sotto del pulsante di scatto.

Una volta che avrete scansionato il vostro documento, quest'ultimo verrà salvato nella pagina di anteprima. Qui, potrete ruotare, ritagliare o eliminare le pagine del vostro PDF, oppure aggiungerne delle altre riaprendo l'interfaccia di scansione. Una volta toccato "Fatto", verrete infine reindirizzati all'interfaccia "Salva su Google Drive", che potrete usare per scegliere la cartella in cui salvare il documento e il titolo da dare a quest'ultimo.