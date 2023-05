Come creare un PDF con lo smartphone? Su iPhone è molto semplice

Vi abbiamo già spiegato come unire due o più foto su iPhone, ma le esigenze di molti utenti su smartphone potrebbero andare ben oltre l'editing delle immagini. Per esempio, sapete come creare un PDF da zero su iPhone? La procedura è molto semplice, e ci sono vari modi per portarla a termine.

Una possibilità molto in voga tra gli utenti è quella di utilizzare un'app per l'editing dei file PDF, che spesso vi permette di creare file di questo stesso tipo in modo semplice e gratuito. Due esempi su tutti sono PDF Expert e Documents By Readdle, entrambe gratuite e perfette anche per gli utenti meno esperti. Se invece siete dei professionisti e avete un abbonamento Adobe attivo, potete provare Adobe Acrobat per iPhone, che nella sua versione a pagamento vi offre la possibilità di creare da zero un file PDF e modificarlo con testo e immagini.

Se preferite restare all'interno dell'ecosistema software di Apple, potete utilizzare l'app gratis di Pages, liberamente scaricabile dall'App Store di Cupertino. Per creare un file PDF su Pages, dovete semplicemente creare un nuovo documento di testo scegliendo il template che preferite, scriverci ciò che desiderate, inserire le vostre immagini e tabelle e, infine, cliccare sui tre puntini in alto a destra. Qui troverete l'opzione "Esporta": cliccatela e selezionate "PDF", poi scegliete una posizione nel vostro smartphone o sul cloud e infine toccate "Salva".

La stessa procedura funziona anche su Numbers e Keynote, ovviamente rispettivamente per fogli di calcolo e presentazioni. Se invece volete esportare una Nota in PDF, vi basterà aprirla nell'app Note, poi cliccare sull'icona di condivisione e infine su "Modifica". Apportate tutte le modifiche del caso e, infine, toccate su "Fatto". Completato questo passaggio, avrete la possibilità di selezionare la destinazione del vostro file, che verrà automaticamente convertito in PDF.

Se invece volete convertire le vostre foto in un PDF, l'app che vi viene in aiuto è Libri. Per prima cosa, aprite l'app Foto sul vostro smartphone e selezionare l'immagine o le immagini che volete usare per il vostro file PDF. Quindi toccate l'icona di condivisione e, nell'elenco delle app, cercate Libri e selezionatela. Fatto ciò, l'app creerà in automatico un file PDF con le vostre immagini, che potrete poi condividere direttamente da Libri con chiunque.