Come creare, personalizzare ed utilizzare i Nametag su Instagram

Instagram ha da poco implementato la nuova funzione Nametag a livello mondiale, attraverso cui mira a rendere le connessioni tra amici ancora più veloci, senza dover cercare a mano i nickname.

La funzione era stata già testata lo scorso mese di Aprile su iOS ed Android con un ristretto cerchio di utenti, ma finalmente è disponibile a tutti. In questa breve guida vi spieghiamo come creare, personalizzare ed usare il Nametag.

Cos'è il Nametag?

Prima di partire con le guide, facciamo il punto su cosa è il Nametag.

Fondamentalmente si tratta della controparte proprietaria di Instagram dei QR Code: è a tutti gli effetti un codice che, se scannerizzato, reindirizza gli utenti al profilo della persona che ce l'o ha passato, rendendo più semplice ed immediata l'azione di following. In questo modo non sarà più necessario cercare a mano il nickname di una persona.

E' a tutti gli effetti una funzione "social", che consente di connettersi a determinate persone anche con una sorta di contatto fisico, visto che bisognerà avvicinare gli smartphone.

Come si crea e personalizza

La creazione di un Nametag è molto semplice: dopo aver aggiornato l'applicazione di Instagram, basta aprire il menù laterale e selezionare l'opzione "Nametag".

Arrivati a questo punto verremo reindirizzati in una pagina in cui sarà presente un quadratino con l'icona di Instagram ed il nostro nickname, e proprio qui è possibile sbizzarrirsi con le molte personalizzazioni messe a disposizione.

Ad esempio, attraverso il tasto presente in alto al centro sarà possibile scegliere il motivo dello sfondo (colore, emoji), che si può cambiare semplicemente effettuando un tap. E' anche possibile allegare un selfie al Nametag un selfie.

Come usarlo

Una volta creato, sarà possibile metterlo a disposizione degli utenti per permettere agli altri di effettuare la scannerizzazione.

Basta premere sul tasto "Scannerizza un Nametag" ed inquadrare con la fotocamera il Nametag di una persona per essere reindirizzati direttamente al profilo della persona.