Come creare playlist Blend su Spotify? Scoprite le affinità con i vostri amici

Ormai è passato più di un anno dal lancio di Spotify Blend, una delle funzionalità più simpatiche presenti nella piattaforma di streaming musicale. Qualche utente potrebbe essere però ancora estraneo al suo funzionamento. Vediamo dunque come creare una playlist Blend su Spotify e come tenerla sempre aggiornata.

Prima di tutto, una rapida descrizione della feature: grazie alle playlist Blend potete unire i vostri gusti musicali con quelli di un amico in un mix unico di 50 canzoni perfette per entrambi. La stessa società svedese descrive in questo modo la funzionalità: “Il legame con un amico o una persona cara sulla tua musica condivisa preferita crea una relazione senza eguali. Blend sincronizza ulteriormente i gusti e mette alla prova la compatibilità della vostra musica”.

Creare una playlist di questo tipo è molto semplice: da smartphone è sufficiente aprire l’applicazione e recarsi sulla scheda “La tua libreria”, per poi premere sull’icona del + in alto a destra e poi, nel menu pop-up, su Blend. A questo punto il sistema vi chiederà di invitare fino a dieci amici a prendere parte a una nuova playlist condivisa. Eventualmente, anche coloro che verranno invitati potranno allargare la partecipazione ad altri loro contatti.

Dopo la creazione della playlist collaborativa, l’algoritmo di Spotify la aggiornerà automaticamente ogni volta che ciascun partecipante ascolterà un nuovo brano musicale, ovvero quanto il “punteggio di corrispondenza del gusto” verrà modificato da new entry negli ascolti di un utente specifico.

