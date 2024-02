Come creare siti Web con IA? Esiste persino un progetto di Mozilla

Ormai l'Intelligenza Artificiale è davvero ovunque: persino il New York Times ha iniziato a usare l'IA per la produzione di articoli di giornale. Ecco dunque come creare un sito web usando l'IA: le opzioni sono diverse, ma ce n'è una davvero intrigante, rilasciata addirittura da Mozilla!

Ebbene sì: a fine dicembre 2023, Mozilla ha presentato Solo, una piattaforma che vi permette di creare siti web utilizzando l'IA. Il software è una piattaforma di costruzione di siti internet estremamente intuitiva e, soprattutto, che non richiede alcuna esperienza nella scrittura di codice in HTML o in altri linguaggi di programmazione.

Secondo Mozilla, Solo è perfetta per le aziende e i negozi, dal momento che anche i piccoli negozianti possono costruire da zero un sito web usando dei prompt in linguaggio naturale. Nell'annuncio ufficiale da parte di Mozilla, infatti, leggiamo: "che tu stia lanciando un servizio di coaching di scacchi o un business di dogsitting, Solo ti aiuta nelle tue esperienze di piccola imprenditorialità generando il sito web del tuo business e dandoti i tool di base per accrescerlo".

Al momento, Solo di Mozilla è ancora in beta, ma potete provarlo collegandovi al sito web di Solo e cliccando su "costruisci il tuo sito web". Fatto ciò, riempite tutti gli spazi corrispondenti alle richieste dell'IA, rispondendo alle domande relative all'azienda: l'Intelligenza Artificiale, per esempio, vi chiederà quale sia il nome del business, quale è l'attività di base e dove si trova l'azienda.

Fatto ciò, potrete scegliere il font e la palette di colori per il sito web e avrete completato la procedura. Cliccate quindi su "Componi il tuo sito" (o "Compose Your Website" in inglese) e l'IA farà la sua magia. Tra le pagine che vedrete ci saranno una landing page, una galleria, una pagina dedicata ai servizi offerti dall'azienda, una sezione dedicata alle recensioni e una per i contatti. Ovviamente, prima di mandare online il sito web potrete apportare tutte le modifiche del caso con un editor estremamente semplice.