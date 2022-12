Come creare sondaggi su Whatsapp? La procedura è semplice e veloce

I sondaggi su Whatsapp sono arrivati a inizio novembre, e ora sono disponibili sia su Android che su iOS, nonché sia nelle chat di gruppo che nelle conversazioni private. Ma come si crea un sondaggio su Whatsapp? La procedura è estremamente semplice e immediata: ecco la nostra guida passo per passo.

Per creare un nuovo sondaggio in un gruppo Whatsapp, vi basterà recarvi sulla chat di tale gruppo e toccare l'icona "+" in basso a sinistra, come fareste per allegare un'immagine, una fotografia appena scattata, un contatto o una posizione ad un messaggio. Al termine della lista degli allegati che potete inviare, dunque, troverete la nuova opzione "sondaggio". Per le chat private, la procedura è esattamente la stessa.

Una volta toccata la scritta "sondaggio", si aprirà un sotto-menu nel quale potrete creare e personalizzare il vostro questionario. In particolare, potrete inserire un titolo qualsiasi e quante opzioni volete (fino ad un massimo di dodici). Attenzione, però: a differenza di quanto avviene per i sondaggi su altre piattaforme (come Facebook), non sarà possibile per gli altri partecipanti alla chat includere nuove opzioni, perciò dovete fare attenzione inserire tutte le scelte direttamente prima di aprire il questionario.

Una volta completato il sondaggio con titolo e possibili risposte, vi basterà inviarlo nella chat di gruppo, esattamente come un normale messaggio. La stessa procedura, di nuovo, vale per le chat private.

Se nel caso delle conversazioni "a due" la visualizzazione dei risultati è semplice, essa potrebbe diventare più caotica sui gruppi. Per questo, una volta ricevuto il primo voto su un sondaggio, potrete toccare la voce "mostra risultati" per accedere ad un riepilogo del numero di voti per ciascuna opzione prevista e di chi ha espresso ogni preferenza. Ogni votante può esprimere più preferenze nello stesso sondaggio, perciò dovrete tenere presente la possibilità di voti "duplicati".

Infine, la stessa procedura vale per Whatsapp Web e Whatsapp desktop sia per PC Windows che per macOS. Anche in questo caso, troverete l'icona di creazione del sondaggio nella tendina che si apre quando dovete allegare un file ad un messaggio: da qui apparirà poi un sotto-menu pressoché identico a quello presente su smartphone, nel quale potrete creare il vostro questionario.