Come creare un template su Gmail? L'opzione che potreste esservi persi

Se negli ultimi giorni avete pensato di migrare la vostra casella di posta su Gmail, ci sono molti trucchi relativi al servizio di Google che potreste non conoscere. Uno di questi è la possibilità di realizzare dei template di mail su Gmail, una feature utilissima per chi si trova a dover rispondere a tantissimi messaggi molto simili tra loro.

Se il vostro lavoro vi impone di rispondere a tante mail allo stesso modo, magari con messaggi brevi come "Visto", "Ok" e simili, i template sono la soluzione che fa per voi. Stranamente, però essi sono poco utilizzati dagli utenti. Forse perché la feature di creazione e utilizzo dei template è disponibile solo su PC: se però utilizzate prevalentemente il laptop o il desktop per lavoro, la funzione vi tornerà davvero utile.

Per creare un template, aprite Gmail dal browser. Qui, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi, nel menu a tendina, su "Visualizza tutte le impostazioni". Si aprirà la pagina delle Impostazioni di Gmail, nella quale dovrete spostarvi, mediante la barra in alto, dalla sezione "Generali" alla sezione "Avanzate". Fatto ciò, in quest'ultima pagina, abilitate il toggle "Modelli" (o "Template", se usate il client in inglese). Salvate le modifiche e uscite da Gmail.

Fatto ciò, scrivete la vostra email-modello e formattatela come desiderate. Una volta completata quest'ultima, dovrete semplicemente cliccare sui tre puntini a destra del pulsante "invia": qui troverete ancora una volta un sottomenu intitolato "Modelli". Passandoci sopra si aprirà una seconda tendina, dove dovrete cliccare su "Salva bozza come modello" e poi su "Salva come nuovo modello". Complimenti, avete creato il vostro primo modello! Ripetete la procedura per tutti i template che ritenete utili, ricordandovi di salvarli separatamente l'uno dall'altro.

Per utilizzate un modello salvato in precedenza, invece, il procedimento è semplicissimo: aprite la vostra nuova mail o il messaggio a cui volete rispondere, poi recatevi ancora sui tre puntini e cliccateli. Aprite il sottomenu "Modelli" e cliccate sul titolo del template che avete salvato in precedenza. L'intero testo, formattato esattamente come voi lo avete realizzato, comparirà nel corpo della mail. Fatto ciò, potrete eventualmente apportare le necessarie modifiche e inviare il messaggio.