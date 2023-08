Come creare i video IA che si vedono sui social? Di mezzo c'è Stable Diffusion

Se vi è capitato di spendere qualche minuto sui social network negli ultimi giorni, avrete certamente visto alcuni incredibili video girati utilizzando l'IA, con delle animazioni e delle transizioni da veri professionisti. Ma come si fa a creare questi video con l'Intelligenza Artificiale? Il procedimento non è complesso, ma richiede l'uso di Stable Diffusion.

Per raggiungere il risultato che sta spopolando sui social, dovrete installare la versione desktop di Stable Diffusion. Si tratta di un'app basata sull'omonima IA generativa ad accesso libero, ma che presenta alcune componenti a pagamento: fortunatamente, per creare un video come quelli virali di questi giorni non dovrete spendere un centesimo.

Successivamente, se avete scaricato l'app di Stable Diffusion, dovrete installare Deforum sul PC. Per farlo, vi basterà recarvi sulla repository del software su GitHub. Deforum è un tool che permette di creare video e animazioni (esattamente come quelle che vedete sui social) a partire dalle immagini generate da Stable Diffusion.

Inoltre, se desiderate che lo stile delle animazioni sia "coerente" tra un'immagine e l'altra, vi converrà scaricare uno specifico pacchetto di stili da piattaforme come CivitAI. Ricordatevi di posizionare il pacchetto (o modulo) nella cartella "Modules" generata all'installazione da Stable Diffusion sul vostro PC.



Fatto ciò, dovrete effettuare il setup di Deforum e creare un prompt per Stable Diffusion adatto alla generazione del video. In questo caso tutto dipende dalle vostre necessità e dalla vostra vena artistica: se volete dare un'occhiata ad un esempio, vi invitiamo a guardare il video-spiegazione di MDMZ a riguardo.

Ovviamente, poiché il vostro scopo è quello di trasformare un vostro video in una clip con animazioni dell'IA, dovrete anche avere una base di partenza solida da caricare su Deforum: girate dunque il video che più vi piace, poi caricatelo nell'applicazione seguendo le impostazioni di MDMZ.



A questo punto, il gioco è praticamente fatto: vi basterà infatti selezionare le specifiche della clip di output e cliccare su "Generate". Fatto ciò, sarà direttamente Deforum ad aprire Stable Diffusion, generare tutte le immagini del caso (seguendo i moduli installati nell'app), salvandole poi frame-by-frame nella cartella di output del software. A voi toccherà solo unire i frame tramite l'app che preferite, come Adobe Premiere Pro, e aggiungere le transizioni che più vi piacciono: fatto ciò, otterrete un video pronto per spopolare sui social.