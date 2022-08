Come creare video Short su YouTube? Non è poi così difficile

Mentre su Instagram ci saranno più Reels appare ormai chiaro quale sia la direzione dei social network in tema di video e video brevi. Questo non poteva tenere al di fuori YouTube con i suoi Shorts. Ecco come crearli.

La procedura è piuttosto semplice ed è possibile accedervi direttamente dall'app YouTube del vostro smartphone. Tutto ciò che serve è aprire l'app e premere sul "+" presente in basso al centro dello schermo. Da qui, selezionare "Crea uno Short" e saremo portati alla fotocamera integrata, con accesso anche alla galleria per recuperare video già girati.

Nei prossimi giorni o settimane, poi, dovrebbe arrivare un'importante rivoluzione per la piattaforma e per la creazione degli Short. Infatti, prestò sarà possibile creare Short anche direttamente da un nostro video già caricato, limitandone la durata con l'apposito editor: questa scelta è piuttosto importante e consentirà di collegare in maniera indissolubile un video al suo Short, garantendo possibilmente una maggiore visibilità a entrambi i contenuti.

Nel frattempo, ricordiamo che YouTube è pronta alle pubblicità negli Short, un passo anche questo molto importante soprattutto per i creator e per la monetizzazione dei loro contenuti, sebbene attualmente il segmento della piattaforma dedicato agli Short sia ancora monetizzato attraverso lo YouTube Shorts Fund.