Come creare un gruppo WhatsApp senza nome? Adesso si può fare

Da poche settimane, Whatsapp ha introdotto la possibilità di creare gruppi senza nome, per tutte quelle persone che hanno la necessità di avviare una nuova chat di gruppo ma non sanno come rinominarla per varie ragioni (poca fantasia o altro).

La funzione è particolarmente utile, in quanto semplifica in maniera importante il processo, ma come funziona? Innanzitutto, accertatevi di aver installato l’ultima release del client di messaggistica istantanea di Meta. A questo punto, basta seguire pochi passaggi:

Apri Whatsapp sul tuo cellulare o su PC

Fai click sull’icona “Nuova chat”

A questo punto fai tap su “Nuovo gruppo”

Seleziona i contatti che desideri includere all’interno del gruppo e quindi fai tap su “Avanti”

A questo punto potrete notare che il campo relativo al “Nome del gruppo” è facoltativo e non più obbligatorio come avveniva in precedenza. Ciò consente comunque di continuare con la creazione del gruppo senza dover per forza inserire un nome: basterà fare tap su “Crea” ed il gioco è fatto.