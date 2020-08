Come cucinare una bistecca perfetta? Ci pensa un modello matematico

Dei ricercatori sono riusciti a creare un modello matematico per cuocere la carne in forno. La simulazione ha prodotto con un successo le temperature ed i livelli di umidità all'interno della carne in esperimenti eseguiti in laboratorio.

Si tratta di un accurato modello matematico bidimensionale che si basa sulla teoria Flory-Rehner - equazione che descrive la miscelazione di molecole polimeriche e liquide come previsto dalla teoria del gonfiore dell'equilibrio di Flory e Rehner -. Il modello tratta la carne come un mezzo poroelastico saturo di liquido. Il calore proveniente dalla cottura induce la deformazione della matrice proteica e la conseguente perdita di umidità costringendo il soggetto – ovvero la carne – al restringimento.

Durante la simulazione, la bistecca è costituita da una rete bidimensionale di proteine riempite di liquido. Saranno poi le equazioni matematiche a determinare ciò che accade alla carne durante la cottura. Ad esempio, la rete di proteine viene deformata, l’acqua evapora e la bistecca si restringe. Quando l’esterno della bistecca si asciuga, il liquido sta viaggiando verso il centro, rendendo l’interno succoso.

Sulla base di come si preferisce la bistecca, quanto umida ad esempio, si possono utilizzare i risultati di questo studio per determinare una cottura perfetta, afferma Hala Nelson, matematica presso la Madison University di Harrisonburg. Lei però ha deciso di non cambiare la sua tecnica di cottura, dichiarando: "faccio cucinare la bistecca a mio marito".

Insomma, sicuramente questo modello tornerà molto utile a tutti gli amanti della carne.