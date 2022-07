Come cucinare un perfetto hamburger con la matematica? La parola agli esperti

Come può la matematica essere utile nella perfetta cottura di un hamburger? Sembra assurdo, ma un ricercatore ha provato ad unire le due cose, con risultati molto particolari.

Per quanto possa apparire bizzarra e/o curiosa, tale ricerca ha delle vere fondamenta scientifiche. Il principale autore, è il matematico Jean-Luc Thiffeault, che è riuscito a creare un modello matematico per stabilire il miglior modo per cuocere un hamburger.

Ipotizzandone uno in cottura su di una lastra rovente, ha calcolato quante volte dovesse essere girato su stesso per poter ottenere una perfetta cottura. I risultati hanno però dimostrato che, non solo attraverso la rotazione sulla piastra si ottiene una cottura uniforme, ma anche che ci si impiega meno tempo.

Precisamente è arrivato a stimare un risparmio del 30% circa, rispetto ad un hamburger che non viene girato frequentemente. Nello specifico, effettuando solamente una rotazione, si è giunti in 80 secondi al tempo di cottura ideale, mentre ruotandolo 10 volte, ci sono voluti 69 secondi circa.

Importante sottolineare però, come vi sia anche una sorta di "limite". Superate le 3-4 girate infatti, i guadagni in termini di tempo iniziano a diventare talmente piccoli da poter essere considerati trascurabili.

Le scoperte di Thiffeault sono inoltre perfettamente in linea con ciò che lo chef e scrittore J. Kenji López-Alt ha osservato in cucina. In un articolo del 2019 per il sito web di cibi e bevande "Serious Eats", ha confrontato il tempo impiegato da un hamburger per raggiungere circa 52 gradi Celsius di temperatura interna (considerandone circa 70 gradi come la temperatura ideale).

Anche in questo caso, capovolgere un hamburger ogni 15 secondi, invece di girarlo solo una volta, ha ridotto il tempo di cottura di quasi un terzo. Lo chef conclude però affermando, come non vi sia in realtà un modo riconosciuto universalmente valido per preparare un hamburger.

