La guerra non lascia mai con il sorriso, ma degli eventi non possono che strapparcene uno per quanto ridicolmente simpatici. È il caso del cacciatorpediniere cinese Guangzhou, che affrontò una sorte davvero ironica nonostante il periodo di conflitti. Cosa successe? In sostanza affondò per colpa di una separazione tra due amati.

Entrato in servizio il 30 giugno 1974 nella Flotta del Mar Cinese Meridionale, questo cacciatorpediniere era il risultato di un progetto iniziato nel 1960, influenzato dal design dei cacciatorpedinieri sovietici Neustrashimy e Kotlin.

Il 9 marzo 1978, mentre si trovava ormeggiato nel porto di Zhanjiang, nella provincia di Guangdong, una violenta esplosione scosse il veicolo Guangzhou, causandone l'affondamento in meno di due ore. Un'indagine durata quasi sei mesi rivelò che la causa dell'esplosione era il tenente Lai Sanyang, un ufficiale che dopo aver interrotto una relazione sentimentale con una donna prima di unirsi alla marina, la vide suicidarsi. Questo tragico evento portò al suo licenziamento, spingendolo a compiere un atto estremo di disperazione.

Lai, responsabile delle munizioni e delle cariche esplosive, non venne immediatamente rimosso dal suo incarico nonostante il licenziamento. Approfittò della sua momentanea libertà di movimento all'interno del vascello per nascondersi nel deposito delle munizioni. Qui, alterò il meccanismo di una carica di profondità o forse perforò lo scafo della nave, una mossa che permise all'acqua di entrare e innescare le cariche stesse, provocando l'esplosione che ha affondato la nave.

L'affondamento del Guangzhou causò la morte di 134 marinai. L'evento, per quanto possa sembrare assurdo, invita a riflettere sull'importanza della salute mentale di un componente militare come Lai.

