Come si fa la disdetta a Sky? Ecco la procedura online

Sky mette a disposizione degli utenti che intendono fare disdetta o recesso dell'abbonamento uno strumento online facilmente accessibile che darà agli agenti del dipartimento commerciale la possibilità di richiamare gli abbonati per trovare una soluzione.

Per effettuare la disdetta online a Sky il primo passo è di inserire i propri dati nei campi presenti nella pagina dedicata.

Sky evidenzia che il diritto di recesso è garantito a tutti i clienti, i quali hanno modo di disdire o recedere dall'abbonamento a scadenza naturale del contratto, inviando la disdetta almeno 30 giorni prima della data di rinnovo automatico, oppure in anticipo: in questo caso il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Se si effettua il recesso anticipato dal contratto rispetto alla data naturale di scadenza, non è previsto il pagamento di alcun costo. Tuttavia, per coloro che hanno aderito al profilo Sky Smart lanciato lo scorso Febbraio, invece, la clausola indica che "in caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima nell’Abbonamento, sarai tenuto a versare a Sky l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina Trasparenza Tariffaria".

Tutti i dettagli sui costi da sostenere, comunque, saranno comunicati direttamente dall'operatore nel momento in cui si viene ricontattati. Sono accettate anche le PEC e le raccomandate.