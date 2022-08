Come farà DAZN a trasmettere le 7 partite? La risposta è su Sky Q

Una domanda che si saranno posti in tanti - e a cui solo il tempo avrebbe saputo dare una risposta - riguardava le eventuali garanzie offerte da DAZN nella trasmissione di tutte e sette le partite con l’accensione del canale 214 su Sky Q.

Nel nostro ultimo approfondimento sull’annuncio di DAZN su Sky Q abbiamo già anticipato che, secondo il comunicato ufficiale del broadcaster inglese, non si facevano particolari menzioni all’eventualità di problemi relativi a sovrapposizioni di sorta.

In effetti, l’arrivo della fatidica data dell’8 agosto 2022 ci ha fornito in maniera pratica tutte le risposte che cercavamo: su Sky Q, infatti, sono stati accesi non uno ma ben cinque canali lineari satellitari, dal 214 al 218, tutti soprannominati Zona DAZN e ognuno col suo numero.

Il canale principale, vale a dire il 214, avrà una programmazione extra match con approfondimenti e tanto altro direttamente dal palinsesto dell’emittente, mentre gli altri quattro dovrebbero essere utilizzati in caso di sovrapposizione fra eventi.

Insomma, Sky e DAZN sembrano averle pensate davvero tutte per garantire la trasmissione delle 7 partite in esclusiva anche su satellite, oltre alle tre in coesclusiva che verranno trasmesse direttamente con il pacchetto Sky Calcio.

Ricordiamo, comunque, che tutte e dieci le partite saranno sempre e comunque disponibili sull’applicazione di DAZN per Sky Q, Android e iOS. A questo proposito, ecco quali sono i requisiti di connessione per vedere bene DAZN.