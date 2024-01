Come sono le demo di Apple Vision Pro? Pubblicato un apposito video

In seguito alle prime avvisaglie relative al funzionamento delle demo di Apple Vision Pro negli Apple Store, ora la società di Cupertino ha voluto rendere maggiormente chiari, in vista dell'approdo sul mercato del visore negli Stati Uniti d'America (fissato per il 2 febbraio 2024), i dettagli relativi al "tour guidato" delle funzioni del visore.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nella giornata del 19 gennaio 2024 è stato pubblicato un video sul canale YouTube ufficiale di Apple in cui vengono passate in rassegna le principali opportunità che il visore da 3.499 dollari, descritto direttamente da Tim Cook e soci come il "primo spatial computer", è in grado di offrire.

Potrebbe dunque interessarvi prendere visione del video presente in apertura per approfondire la questione, dato che in quest'ultimo Apple scende nel dettaglio un po' di tutto ciò che si potrebbe voler sapere in merito all'uso di Apple Vision Pro. Si va infatti dalle modalità di navigazione dell'OS alla possibilità di sfruttare FaceTime, giusto per fare degli esempi.

Vale in ogni caso la pena notare che in queste ore il progetto del visore sta facendo discutere per via del fatto che alcune grandi piattaforme di streaming hanno deciso di non avere un'applicazione dedicata ad Apple Vision Pro al lancio. Si tratta principalmente di Netflix, Spotify e YouTube, che hanno indicato che i rispettivi servizi risulteranno comunque accessibili mediante browser Web. Come verrà accolto il visore negli Stati Uniti d'America? Staremo a vedere.