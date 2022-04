Come, dai denti di rame di questi vermi, arriveremo ad una rivoluzione dei materiali

Pensavi che i vermi che riescono a vedere anche senza testa fossero qualcosa di straordinario? I Bloodworms non sono per i deboli di cuore. Questi vermi marini dall'aspetto carnoso potrebbero sembrare innocui da lontano, ma non lasciarti ingannare.

I Bloodworms (alias "vermi delle setole" del genere Glycera) sono carnivori che si nascondono in profondità nel fango lungo il fondo del mare, emergendo per afferrare la preda e i concorrenti nelle loro spaventose mascelle parzialmente composte di rame e intrise di veleno paralizzante.

Anche gli scienziati che studiano queste creature per permetterle di sopravvivere non parlano molto bene dei Bloodworms. "Questi sono vermi molto sgradevoli in quanto sono irascibili e facilmente provocabili", afferma il biochimico Herbert Waite dell'Università della California, Santa Barbara.

"Quando incontrano un altro verme, di solito combattono usando le loro mascelle di rame come armi". In un nuovo studio, guidato dal primo autore William Wonderly, uno studente laureato al Waite Lab, i ricercatori hanno studiato come la specie di bloodworm Glycera dibranchiata acquisisce il rame per la sua mascella, che costituisce circa il 10% della struttura complessiva della bocca, con il resto costituito da proteine ​​e melanina.

In precedenza, è stato notato che la combinazione di rame e melanina nelle mascelle del Bloodworm conferisce alle zanne una notevole resistenza all'abrasione, che aiuta i denti a durare per tutta la vita dell'animale, fino a circa cinque anni. Nella nuova ricerca, il gruppo ha sezionato i Bloodworms, analizzato il tessuto mascellare e studiato cellule in coltura in vitro, identificando una proteina strutturale che aiuta questi diversi componenti chimici a unirsi in modo così efficace.

La proteina in questione – chiamata proteina multi-tasking (MTP) – è così efficace che potrebbe aiutare ad indicare la strada a nuovi processi di produzione dei materiali, suggeriscono i ricercatori. "Non ci saremmo mai aspettati che le proteine ​​con una composizione così semplice, cioè principalmente glicina e istidina, svolgessero così tante funzioni e attività non correlate", afferma Waite.

"Questi materiali potrebbero essere segnali stradali che ci aiutano a capire come realizzare e progettare materiali di consumo migliori". Secondo i ricercatori, l’MTP svolge numerosi ruoli chimici nel processo di produzione della mascella end-to-end.

Questi includono legare il rame (che viene raccolto dai sedimenti marini), catalizzare la formazione di melanina e agire come organizzatore e fabbricante, assemblando la miscela risultante di proteine, rame e melanina che compongono le mascelle nella proboscide del Bloodworm.

È un trucco formidabile, affermano i ricercatori, e richiederebbe molto lavoro e attrezzature diverse per replicare ciò in un ambiente di laboratorio, utilizzando apparecchiature convenzionali. Se riusciamo a capire come replicarlo, tuttavia, sfruttando in qualche modo l'MTP naturale o imitando funzionalità chimiche simili, potrebbe essere un grande passo avanti nella scienza dei materiali.

"Le attività concertate di MTP nella costruzione dell'architettura della mascella Glycera rappresentano un'interessante opportunità per ripensare la progettazione delle tecnologie di elaborazione necessarie per materiali compositi e miscelati ad alte prestazioni e sostenibili", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

"La combinazione di semplicità chimica e versatilità funzionale in MTP ha un enorme potenziale per la lavorazione di materiali naturali e di ispirazione biologica". È incredibile pensare che tutta questa ingegnosità si sia in qualche modo evoluta nella bocca di un Bloodworm. Forse non sono poi così male, dopotutto.

Rimanendo in tema, sapete come si riproducono i “vermi delle navi”?

[SEM micrograph of Glycera proboscis. (Pontin et al., PNAS, 2007)]