Come dichiarare le criptovalute al fisco? È più facile e sicuro con MoneyViz

Come vengono tassate le Criptovalute in Italia? Questa domanda se la saranno fatta un po' tutti gli appassionati e investitori dopo l'inserimento delle criptovalute nella Legge di Bilancio 2023 e la rinnovata trazione di Bitcoin e delle altcoin in questa prima fase del 2024.

Dichiarare il proprio portfolio potrebbe non essere la più semplice delle operazioni, motivo per cui in molti cercheranno di farsi aiutare da qualche professionista. Purtroppo, non tutti sono anche specializzati in questo specifico settore, rischiando di commettere errori e di incorrere, per questo, in multe magari salate.PROVA SUBITO IL SERVIZIOPer fortuna esiste uno strumento che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di MoneyViz, piattaforma già utilizzata da oltre 4.000 utenti con supporto a più di 15.000 criptovalute e sincronizzazione automatica con gran parte degli exchange e wallet attualmente in circolazione.

Per l'esattezza, il Modello Precompilato Criptovalute CRYPTOTAX supporta tantissime piattaforme, da Crypto.com a Coinbase, passando per Binance, ma anche servizi italiani come l'exchange Young Platform e wallet come Metamask e Ledger.

Tre i piani disponibili sul sito ufficiale di MoneyViz, a partire da 49 euro all'anno fiscale per il livello "Self Service" pensato per chi non effettua più di 100 transazioni e che include un numero illimitato di wallet, il precompilato, il PDF per il commercialista o le istruzioni per la dichiarazione fai da te e i report fiscali di supporto.

Scontato del 22%, il piano "Servito" è attualmente in offerta a 169 euro per l'anno fiscale, supporta fino a 10.000 transazioni e include anche la verifica dei risultati e l'istantanea giacenze al 31/12.

Infine, col piano "VIP" si avrà accesso all'esperienza completa per 297 euro all'anno fiscale, ottenendo anche la garanzia sui calcoli, il supporto prioritario, videochiamate di supporto (20 minuti) e l'archiviazione dei report fiscali sulla blockchain.

In aggiunta, si potranno avere la Garanzia Estesa a 97 euro in più, l'invio della Dichiarazione Base da parte di un commercialista a 79 euro e l'invio della Dichiarazione Avanzata a 129 euro.



Opzioni davvero per tutte le esigenze, da chi preferisce farsi guidare in ogni fase della dichiarazione a chi, invece, ama il fai da te. Dopotutto, perché rischiare?