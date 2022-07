Come difendersi dai call center aggressivi? L'AGCM lancia Difenditi così

Se le classiche soluzioni per bloccare le chiamate indesiderate non vi bastano più e siete costantemente assillati da call center aggressivi, potreste voler approfondire la campagna "Difenditi così" annunciata da AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Dovete infatti sapere che, mediante il portale ufficiale dell'AGCM, a fine giugno 2022 è stato svelato l'avvio della "prima campagna di comunicazione organizzata da AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per fornire ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall'insistenza o dalla scorrettezza di alcuni call center".

Insomma, si fa riferimento a una campagna di sensibilizzazione sull'argomento legata ad Autorità amministrative nostrane, che mira a mettere al corrente il pubblico di età adulta (che può dunque sottoscrivere contratti) di cosa possono comportare le chiamate legate ai call center, nonché spiegare a più persone possibili che cosa si può fare per difendersi.

Nel comunicato stampa relativo all'iniziativa si legge che il tutto "nasce in seguito all'aumento di reclami sull'eccessiva pressione dei call center dediti al teleselling, cioè a telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture (le più numerose su energia e gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc). Segnalazioni - giunte anche da Associazioni dei consumatori - che spaziano da una generica "insistenza" delle telefonate, a offerte incomplete o false, a registrazioni non esplicite, fino a presunte telefonate fatte a nome delle stesse Autorità (che, lo ricordiamo, non chiamano mai)".

In ogni caso, per accedere a tutte le informazioni legate all'iniziativa potete consultare il portale ufficiale di Difenditi così, in cui vengono ricordati i diritti dei consumatori e viene messa a disposizione un'area chiamata "Come difendersi". Non mancano inoltre le sezioni "Come possiamo aiutarti" e "Come puoi contattarci", che puntano a raccogliere le segnalazioni e far eventualmente intervenire AGCM e ARERA nell'ambito delle rispettive competenze.

Per il resto, l'iniziativa verrà diffusa a livello nazionale anche mediante spot TV e Radio negli spazi RAI messi a disposizione dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci sarà poi spazio per una pagina Facebook e si cercherà di puntare su canali Web e social in generale.