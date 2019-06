Come disabilitare gli abbonamenti alle app da iOS su iPhone, iPad ed iPod

L'annullamento degli abbonamenti sottoscritti su iOS da iPhone e iPad è semplice ma non così immediato come può sembrare. Soprattutto se si è poco pratici si può incappare in qualche addebito inatteso. Vediamo quindi insieme come annullare un abbonamento da un dispositivo iOS.

Modificare ed annullare abbonamenti su iOS

I passaggi che vi proponiamo sotto si applicano a tutti i dispositivi basati su iOS: iPhone, iPad ed iPod Touch.

Sbloccare il dispositivo; Aprire l'applicazione "Impostazioni"; Cliccare sul proprio nome in alto (sopra "Uso in Aereo"); Fare un tap su "iTunes ed App Store"; Selezionare, nella parte alta dello schermo, "ID Apple: indirizzoemail"; Nella finestra che si aprirà, fare tap su "Visualizza ID Apple" ed effettuare la verifica tramite codice, impronta digitale o Face ID; Scorrere verso il basso fino ad "Abbonamenti"; Nella finestra, toccare l'abbonamento che si desidera modificare o annullare; Una volta entrati nella pagina dedicata, in basso si visualizzerà l'opzione "annulla abbonamento", basta cliccarci sopra e confermare tramite il pulsante "conferma".

Ovviamente, l'impostazione sarà immediatamente effettiva, ma l'abbonamento resterà comunque attivo fino alla scadenza prestabilita. Se ad esempio l'addebito è stato effettuato il 1 del mese, e si effettua l'annullamento il 2, il servizio resterà accessibile fino al 30 o 31, appunto fino alla scadenza.

Apple è solita inviare una mail di conferma a procedura avvenuta.