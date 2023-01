Come disabilitare il consumo dati di Spotify e Apple Music? Non è difficile

Oggigiorno ormai le principali offerte telefoniche in Italia consentono di accedere a centinaia di Giga di Internet a un prezzo sostenibile, ma alcuni utenti potrebbero preferire piani meno costosi e, dunque, con meno dati mobili. Per evitare un loro utilizzo eccessivo, vediamo come risparmiare dati con Spotify ed Apple Music.

I servizi di streaming musicali non richiedono un consumo così elevato di Internet, a meno che non si ascoltino album in continuazione ogni mese, magari con un piano Lossless attivo - e chissà quando arriverà il piano Spotify Hi-Fi. In questi casi la soluzione migliore può essere la limitazione dei dati mobili utilizzati dalle applicazioni, ed è piuttosto semplice attivarla.

Nel caso di Spotify l’impostazione d’interesse è implementata nell’app stessa ed è facilmente accessibile: da Android e iOS, basta avviare il servizio e, dalla schermata Home, recarsi sulle Impostazioni mediante la tipica icona dell’ingranaggio. A questo punto, nelle ultime versioni dell’applicazione si trova, sotto il nome del proprio profilo, il pulsante Risparmio Dati: premendolo si passerà dalla qualità audio standard a una più bassa, pari a 24 kbit/s, e le Canvas dell’artista verranno disattivate per evitare uno spreco di dati con feed video nelle schede delle singole canzoni. In alternativa, la medesima opzione è attivabile tramite la voce apposita, accessibile sotto le informazioni dell’account.

Se invece volete solo limitare l’uso di dati mobili anche su Apple Music, purtroppo non esiste un sistema di controllo della qualità di riproduzione. Di conseguenza, l’unico modo per risparmiare è tramite l’opzione di Consumo limitato di dati, disponibile su Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare su iOS, oppure tramite Impostazioni > Rete e Internet > Risparmio dati su Android.

Su iPhone e iPad si può accedere a un’ulteriore soluzione tramite le impostazioni di sistema nelle voci di connettività cellulare, ovvero per i dati mobili: in essa si possono scegliere anche le singole applicazioni per le quali bloccare del tutto l’utilizzo della rete 4G/5G. Questa opzione pone servizi come Apple Music e Spotify off-limits­, quindi attenzione.