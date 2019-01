Come disabilitare il FaceTime su iPhone, iPad e Mac

La grave falla di sicurezza scovata in FaceTime continua a far discutere e nonostante le rassicurazioni di Apple, che ha disabilitato le chiamate di gruppo, si moltiplicano le preoccupazioni degli utenti. In questa guida vi spieghiamo come disabilitare completamente il FaceTime su tutte le piattaforme Apple.

iOS, quindi iPhone ed iPad:

Aprire l'applicazione impostazioni

Scorrere fino a "FaceTime" e ciccarci sotto

A fianco della voce "FaceTime" impostare il pallino da verde a bianco, dove il bianco indica che è disattivato

macOS, ovvero sui laptop come MacBook Air, MacBook Pro, iMac e Mac Mini:

Aprire il LaunchPad

Selezionare l'applicazione FaceTime

Dal menù in alto a sinistra cliccare su FaceTime e quindi selezionare "Disattiva FaceTime"

In questo modo la piattaforma FaceTime, che è stata interessata dal grave bug di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni, è completamente disattivata e non sarà possibile nè effettuare, tanto meno ricevere chiamate o videochiamate da altri utenti Apple.

Occorre però sottolineare che la falla nel FaceTime riguardava solo le chiamate di gruppo, lanciate con gli ultimi major update per iOS e macOS e non quelle classiche. La compagnia di Cupertino, per motivi precauzionali ha deciso di disabilitare temporaneamente la funzione, promettendo un fix già nel corso di questa settimana. La misura di cui vi parliamo in questa guida è solo aggiuntiva e si va ad aggiungere a quelle già messe in campo da Apple.