Come disabilitare e modificare il rinnovo automatico di Amazon Prime

L' aumento dei prezzi di, che il gigante degli e-commerce ha annunciato questa mattina attraverso delle mail inviate agli utenti, ha scatenato un certo malumore tra gli abbonati, che non hanno preso di buon occhio il (quasi) raddoppio del prezzo annuale dell'abbonamento.

In molti hanno provveduto a disabilitare il rinnovo, mentre i meno esperti si interrogano su come fare. In questa semplice guida vi spieghiamo in maniera molto dettagliata come disabilitare completamente Prime o modificare il sistema di addebito.

Innanzitutto, ovviamente, dobbiamo effettuare il login attraverso l'apposito pulsante presente in alto a destra in homepage. Successivamente, sempre dalla home, dobbiamo cliccare su "Ciao *nostronome*, account e liste".

Da qui ci comparirà un menù a tendina diviso in due sezioni "le tue liste" ed "il mio account". Proprio sotto quest'ultimo, basterà scegliere "il mio account", che ci reindirizzerà ad un'altra griglia. A questo punto non bisogna nemmeno effettuare uno scroll, e cliccare su "Prime" in alto a destra. Amazon ci chiederà di inserire un'altra volta la password prima di accedere alla pagina "Prime Central".



Passare al sistema di fatturazione mensile

Qui sulla destra troveremo la schermata che ci fornirà tutte le informazioni sul nostro account Prime.

Per coloro che desiderano passare al sistema di fatturazione mensile, introdotto proprio oggi, basterà cliccare sul pulsante presente sotto "modifica durata dell'abbonamento" e quindi su "Mensile EUR 4,99/mese", e dare conferma. Il piano scelto entrerà in vigore solo a partire dal primo rinnovo successivo.

Disabilitare Prime



Discorso diverso per l'annullamento completo di Prime, che potrà essere effettuato attraverso il pulsante "annulla iscrizione - rinuncia ai benefici di Prime". L'abbonamento verrà disabilitato anche in questo caso alla scadenza.

Interessante anche la nuove funzione, che consente di ricevere un promemoria via mail tre giorni prima della scadenza.