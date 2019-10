Come disabilitare lo schermo sempre attivo su Apple Watch 5

Apple Watch 5 è disponibile da qualche settimana sul mercato, e stiamo continuando a spulciare all'interno delle varie impostazioni per capirne il funzionamento. Tra le novità più importanti introdotte dalla società di Cupertino c'è il display always-on, che resta sempre attivo e consente di consultare l'orario in qualsiasi momento.

Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, però, la modalità può essere disattivata. I nostalgici dei vecchi Apple Watch, infatti, potranno far spegnere il quadrante del dispositivo indossabile tramite una semplice procedura.

Come disattivare l'always-on su Apple Watch 5

Aprire l'applicazione Watch sull'iPhone abbinato;

Fare tap sull'opzione "Schermo e luminosità";

Da qui, selezionare "sempre attivo";

Nel nuovo pannello, disabilitare l'opzione "Sempre attivo".

Ovviamente per attivarlo nuovamente, è necessario effettuare la procedura inversa ed una volta selezionato il pannello "sempre attivo", basterà spostare il semaforo sul verde.

Nello stesso tab è disponibile anche l'impostazione "nascondi complicazioni con dati sensibili", che permette di nascondere dalla schermata principale dell'orologio informazioni riservate come il prossimo appuntamento presente nel calendario, i messaggi arrivati nell'applicazione Mail e la frequenza cardiaca, ovviamente quando il polso è abbassato ed è quindi attivo l'always on

Secondo quanto affermato dalla società di Cupertino in sede di presentazione, grazie ad una nuova tecnologia sviluppata in house, l'uso della modalità always on non comporta grossi stravolgimenti all'autonomia della batteria.