Come disattivare l'abbonamento Apple One? Non è difficile

È notizia di qualche giorno fa che i prezzi di Apple One aumenteranno a 19,95 Euro per l’abbonamento individuale, 25,95 Euro per quello familiare e 34,95 Euro per il premium. Apple in queste ore sta inviando le notifiche agli utenti, ed in molti non hanno accolto favorevolmente la notizia.

Come cancellare quindi l’abbonamento ad Apple One?

La procedura è molto semplice e può essere completata direttamente da iPhone. Ciò che dovete fare è aprire l’applicazione Impostazioni, quindi fare tap sul vostro nome in alto, spostarvi nel pannello “Abbonamenti” e selezionare “Apple One”.

A questo punto si aprirà un altro pannello in cui è possibile accedere a varie opzioni: ma per disattivare l’abbonamento è necessario fare tap su “Annulla tutti i servizi”. Apple farà sapere per quanto tempo sarà possibile utilizzare i servizi prima della disattivazione.

Chiaramente, questa procedura non si applica solo ad Apple One ma a tutti gli abbonamenti sottoscritti attraverso App Store.