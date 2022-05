Come disattivare l'abbonamento DAZN a fine campionato di Serie A?

Il campionato calcistico si avvia verso la sua naturale conclusione, e con esso anche la prima stagione della Serie A trasmessa tutta da DAZN. Nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti i nuovi utenti che si sono abbonati al servizio, ma come disattivare l’abbonamento?

Se non volete godere della programmazione sportiva di DAZN durante l’estate (di recente è arrivato su DAZN un nuovo canale), basta seguire i seguenti passaggi:

Effettuate il login sul sito di DAZN

In alto a destra cliccate su “Menù”

Dal menù a tendina selezionate “Il mio Account”

Da qui, vi ritroverete di fronte ad una nuova pagina contenente tutte le informazioni sull’abbonamento: ciò che dovrete fare è cliccare su “abbonamento” nella colonna di sinistra e quindi su “disdici abbonamento” in basso.

Il sistema vi darà conferma ed in caso di esito positivo (che è scontato, visto che si tratta di una procedura praticamente immediata), vedrete sulla parte superiore dell’UI la conferma di disdetta: “Puoi continuare ad accedere a DAZN fino al termine del periodo pagato, che scade il xx/xx/xxxx. Dopo questa data, non ti addebiteremo alcun importo. Se deciderai di tornare sarai sempre il benvenuto”. Chiaramente, non è previsto alcun costo di disattivazione, tanto meno le penali. L'abbonamento resterà attivo fino alla scadenza.