Come disattivare un account Threads? Si può fare temporaneamente

Il 14 dicembre 2023 Threads By Instagram è arrivato anche in Italia e nel resto dell'Unione Europea dopo una lunga attesa. Da allora, molti utenti hanno iniziato a usarlo come piattaforma di riferimento per il microblogging, ma potrebbe non piacere proprio a tutti: ecco come disattivare l'account.

Se vi siete buttati a capofitto nel mondo di Threads per curiosità, necessità di allontanarvi da X oppure perché su Instagram vi sono apparsi dei suggerimenti interessanti, esiste anche la possibilità che ciò che avete trovato sulla nuova piattaforma social di Meta non vi sia piaciuto più di tanto.

È naturale, ed esiste anche un modo per disattivare l'account, qualora non vogliate eliminarlo del tutto.

Per mettere in pausa il vostro account in via del tutto temporanea, non dovrete fare altro che andare sull'icona del profilo in basso all'angolo di destra, scegliere l'icona con i due trattini in alto a destra e seguire la voce Account. Adesso proseguite nella schermata successiva e selezionate Disattiva o elimina profilo.

Come vi verrà spiegato nell'ultima pagina, c'è una bella differenza tra disattivazione ed eliminazione. Disattivando il profilo potrete tornare in qualunque momento indietro riprendendo possesso del vostro profilo con tutti i follower che avevate.

Al contrario, l'eliminazione rimuoverà del tutto la vostra presenza da Threads. Per fortuna, una volta scelta l'eliminazione, Threads vi lascerà 30 giorni di tempo per tornare sui vostri passi.

Ecco, invece, come rendere privato il vostro profilo su Threads.