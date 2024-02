Come fare per disattivare Apple TV+? Basta poco da un iPhone

Avete riscattato qualche mese gratuito di Apple TV+, magari a fronte dell'acquisto di un nuovo dispositivo associato all'azienda di Cupertino, ma adesso la fase di prova sta per scadere e volete dunque disattivare l'abbonamento? È uno scenario noto, considerando anche il fatto che non vale la pena disattivare subito il rinnovo automatico.

Infatti, al contrario di quanto avviene per un buon numero di altre sottoscrizioni, una volta che si disattiva il rinnovo in questo caso si perde immediatamente l'accesso ai contenuti, quindi effettuare quest'operazione subito dopo aver attivato il periodo di prova gratuita potrebbe non rivelarsi una mossa esattamente saggia.

Ecco allora che più di qualcuno è solito far passare i mesi, salvo poi scordarsi la procedura per disattivare tutto. Ebbene, in realtà non si fa riferimento a nulla di troppo complesso, soprattutto a partire da un iPhone. Vi basta infatti, dopo esservi recati nelle Impostazioni, fare clic sul riquadro col vostro nome presente in alto e selezionare la voce "Abbonamenti".

Dopodiché, potrete scegliere "Apple TV+" e fare tap sull'opzione "Annulla periodo di prova gratuito". Un pop-up a schermo vi avvertirà dunque del fatto che quest'operazione fa perdere subito l'accesso ai contenuti e al periodo rimanente della prova gratuita. Se siete convinti di procedere, non vi resta dunque che premere su "Conferma", così da far scadere l'abbonamento ed essere sicuri di non incappare in ulteriori costi.

Insomma, non c'è nulla di troppo complicato e potreste magari voler dare un'occhiata anche alle FAQ ufficiali di Apple per maggiori dettagli, ma per il resto potrebbe interessarvi impostare un promemoria relativo alla scadenza della sottoscrizione, così da ricordarvi di effettuare quest'operazione.