Come disattivare l'autoplay su YouTube? Ecco come fare in pochi passi

Mentre Google si è adoperata per far chiudere l'app Vanced, che consentiva di utilizzare YouTube senza pubblicità, torniamo a parlare della popolare piattaforma di streaming video per fare una conoscenza più approfondita con una delle sue funzioni.

Parliamo della funzione di Autoplay silenzioso. Questa funzionalità, ottima per chi ama osservare un'anteprima del contenuto prima di visualizzarlo, potrebbe non rappresentare la migliore opzione per tutti quanti, soprattutto a fronte di un piano dati particolarmente limitato.

Di default, l'autoplay è attivo su piattaforma mobile, ma è abbastanza semplice trovarlo e disabilitarlo. Basta aprire l'app installata sullo smartphone, posizionarsi dal menu in basso su "Home", "Iscrizioni" oppure "Raccolta" e premere l'icona relativa al proprio account, rappresentata dalla nostra foto profilo in alto a destra in una delle tre schermate appena menzionate.

Si aprirà il menu laterale con le opzioni specifiche per il nostro account. In basso, in questa selezione, trovate la voce Impostazioni. Dopo averla premuta, proseguiamo su Generali, prima voce in alto, e in fine su "Riproduzione con audio disattivato nei Feed".

Come avrete immaginato, si tratta di un'espressione estremamente controintuitiva. Da qui la necessità di farsi guidare, almeno la prima volta, all'interno del sottobosco delle impostazioni di questa utilissima app. Una volta selezionata la voce specifica, si aprirà un ulteriore sottomenu, dove potremo scegliere se disattivarlo del tutto, permetterlo con WiFi oppure anche con dati mobili. A voi la scelta!



Se vi siete persi le ultime novità, vi ricordiamo che di recente YouTube ha semplificato la ricerca degli streamer, con un badge che identifica quelli che sono in diretta nel momento in cui navighiamo tra i nostri preferiti.