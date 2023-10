Come disattivare gli avvisi di distanza su iOS 17? La soluzione per iPhone

Con iOS 17, Apple ha lanciato una funzione per proteggere la vista che disattiva lo schermo quando il FaceID rileva che si è troppo vicini al display dello smartphone. Di default, l’opzione è disattivata e si deve attivarla manualmente, ma come si fa e come si disattiva?

Per attivare o disattivare la funzione “Distanza dallo schermo”, il processo da seguire è il seguente:

Apri l’app Impostazioni

Spostati nel pannello “Tempo di Utilizzo”

A questo punto, basta spostarsi nel pannello “Distanza dallo schermo” ed attiva o disattiva la distanza dallo schermo: se il toggle è verde è attivo, se è bianco è disattivato.

Se vi state chiedendo cosa fare se sullo smartphone visualizzate l’avviso che state troppo vicino allo schermo, la cosa da fare è spostare l’iPhone o l’iPad ad una distanza superiore a 30cm dal viso, l’equivalente di un braccio, e quindi fare tap su “Continua”.

Il sistema “Distanza dallo schermo” funziona con tutti i dispositivi dotati di fotocamera TrueDepth, vale a dire la stessa utilizzata per Face ID aggiornati ad iOS 17, iPadOS 17 e versioni successive.