Come disattivare la condivisione tramite NFC su iPhone? Tre opzioni

Apple non ha previsto su iPhone uno switch per attivare o disattivare il chip NFC. Tale sensore infatti può essere utilizzato tramite varie funzioni che con il passare del tempo si sono anche espanse.

Con NameDrop che è stato introdotto con il nuovo iOS 17, ad esempio, è possibile inviare e ricevere le schede contatto semplicemente avvicinando due dispositivi. AirDrop invece è già noto a tutti perchè rappresenta un sistema facile ed immediato per scambiare foto, pagine web, video e dati con gli iPhone presenti nelle vicinanze. SharePlay invece consente di avviare una sessione con familiari e vicini per godervi la riproduzione sincronizzata di film, programmi tv o musica.

Se però volete fare in modo che ciò non accada, ovvero che nessuno presente nelle vicinanze possa scambiare file con voi, vi basterà aprire l’applicazione Impostazioni, quindi spostarvi nel pannello Generali, selezionare AirDrop e togliere il toggle da “Avvicinando i dispositivi” che come si legge nella descrizione consente di scambiare facilmente numeri di telefono tramite AirDrop, ma anche condividere foto ed altro avvicinando la parte posteriore dei dispositivi.

Apple proprio di recente ha annunciato di aver limitato l’opzione “Tutti” di AirDrop a 10 minuti a livello globale.