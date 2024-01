Come disattivare la cronologia dei link su Facebook? Basta poco

Facebook è da sempre molto utilizzato da aziende, media e privati per condividere i propri pensieri in forma scritta, fotografica ma anche mediante la pubblicazione di link che portano ad approfondimenti scritti, notizie e guide.

Se siete degli assidui frequentatori del social network blu di Meta, allora è probabile che vi sia capitato di cliccare su un numero particolarmente elevato di link. Ma vi siete mai chiesti se il browser integrato di Facebook (quello che consente di caricare queste pagine web, per intenderci) ha una cronologia di tutte le pagine che abbiamo visitato?

La risposta, naturalmente, è sì. Per fortuna, la potente piattaforma social si è evoluta moltissimo nel corso degli anni, integrando numerosi strumenti dedicati anche alla privacy. Per questo, non stupisce che ci sia anche un'opzione che consente di disattivare o riattivare nuovamente lo storico dei link che abbiamo visitato. Per l'esattezza, la cronologia dei link è arrivata su Facebook solo a gennaio 2024.

Per farlo, non dovete fare altro che aprire l'app di Facebook sul vostro smartphone o tablet e, nella pagina che comparirà subito dopo, premete col dito l'icona a forma di tre puntini presente in basso a destra. A questo punto, scegliete "Accedi alle Impostazioni". L'opzione che ci interessa è esattamente "Consenti cronologia dei link": attivando la spunta, la cronologia sarà attiva; spegnendola, invece, verrà disattivata.

Se siete affamati di curiosità sul popolare social network, ecco come disattivare lo stato di attività su Facebook, in modo da poter scegliere se mostrarlo o meno ai vostri amici.