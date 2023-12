Come disattivare i DM su Instagram? Certo che si può fare

Dopo aver visto come porre un limite all'utilizzo di Instagram sfruttando le stesse potenzialità offerte dalla piattaforma di Meta, torniamo a parlare del popolare social per approfondire un altro tema piuttosto gettonato: come limitare i messaggi in arrivo in Direct?

Non tutti sapranno, infatti, che è possibile fare in modo da non ricevere nuove conversazioni in DM, che si tratti di utenti sconosciuti oppure di persone con cui ci siamo già scambiati il follow. Attualmente non è ancora possibile disabilitare del tutto la porzione dedicata alla messaggistica, ma possiamo intervenire tramite le impostazioni per prevenire di essere disturbati.

Gli sconosciuti che cercano di contattarci già di base finiscono nella casella delle "Richieste". Tuttavia, potete evitare che chiunque possa inviarvi queste richieste di contatto andando nelle Impostazioni e privacy, poi su Messaggi e risposte alle storie e successivamente Controlli per messaggi. Da questa voce, non dovrete fare altro che scegliere l'opzione che vi interessa.

Scegliendo I tuoi follower su Instagram interverrete sugli utenti che già conoscete, mentre Altri su Instagram si riferisce a profili non ancora conosciuti.

In ultima battuta, se volete limitare l'aggiunta nei gruppi di conversazione da parte di sconosciuti, sempre dalla stessa posizione scegliete Chi può aggiungerti ai gruppi e selezionate Solo le persone che segui su Instagram, così solo i vostri conoscenti potranno aggiungervi a una chat di gruppo.