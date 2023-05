Come disattivare i download automatici di YouTube? Bastano pochi tap

I primi test interni sugli Smart Download di YouTube risalgono addirittura allo scorso anno, divenendo poi una delle feature più interessanti del piano di sottoscrizione a pagamento YouTube Premium: ma in cosa consiste e, soprattutto, come fare per disattivarla?

Presente sia su iOS che su Android, tramite la funzionalità di Smart Download, l'app di YouTube con sottoscrizione Premium attiva scarica in totale autonomia i video più recenti dalle nostre sottoscrizioni quando ci troviamo sotto copertura WiFi, garantendoci quindi un cospicuo risparmio di dati qualora decidessimo di guardarli in un secondo momento tramite rete cellular.

Tuttavia, per le ragioni più disparate potrebbe interessarvi disattivarla per avere il pieno controllo del comportamento del vostro device senza automatismi di sorta.

Per farlo, tanto per cominciare impugnate lo smartphone, accendetelo e sbloccatelo. A questo punto, dal menu collocato in basso scegliete "Raccolta" e successivamente "Download". Se il vostro dispositivo ha già ricevuto - ed è compatibile - con la funzione di Smart Download, troverete la possibilità di attivarla proprio sotto ai video scaricati.

Se è già stata attivata e ne siete consapevoli, sempre dal menu "Download" scegliete i tre puntini in colonna in alto a destra e selezionate "Impostazioni". A questo punto, potrete scegliere se attivare o disattivare gli "Smart Download" semplicemente interagendo con lo specifico interruttore.

