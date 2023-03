Come disattivare il download automatico su WhatsApp? Salviamo i 'giga'

Se le immagini a piena risoluzione su WhatsApp possono rappresentare una svolta per molti, c'è chi deve fare i conti con lo spazio sul proprio smartphone facendo costantemente cernita tra immagini e video scambiati con amici e parenti.

Effettivamente, prendere di petto il modo in cui riceviamo questi file multimediali potrebbe rappresentare un buon approccio per limitare il nostro intervento "salvaspazio" quotidiano.

In particolare, ci riferiamo allo scaricamento automatico dei media sul telefono nel momento in cui ci vengono recapitati. Questa funzione, oltre al download di tutto ciò che riceviamo, comporta anche un maggiore consumo di risorse e quindi una minore durata della batteria.

Possiamo intervenire manualmente per cambiare questa impostazione, direttamente dall'app. Basta aprire WhatsApp, aprire le Impostazioni con un tap sui tre puntini in alto a destra. A questo punto, andiamo su Spazio e Dati e portiamo gli occhi su Download automatico media. A questo punto possiamo decidere come dovrà comportarsi l'app quando siamo sotto rete mobile, in WiFi o addirittura in roaming. Basterà aprire ogni singola opzione e decidere quali file possono essere scaricati automaticamente e quali, invece, preferiamo scegliere di scaricare manualmente.

Insomma, una funzione piuttosto utile per l'app di Meta, che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alle numerose feature che si stanno accumulando di settimana in settimana sulla piattaforma. Un esempio? Vi siete mai chiesti come si fa a parlare da soli su WhatsApp?