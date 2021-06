Come disattivare HDR su TV LG? Guida rapida per le impostazioni

A inizio maggio abbiamo pensato di spiegarvi a cosa serve l’HDR su TV e i vantaggi che derivano dalla presenza di questa tecnologia sugli schermi: si vedono più dettagli, i colori sono più vividi, insomma le immagini sono semplicemente molto più belle. Come si attiva e disattiva, però, sui televisori LG?

Prima di vedere come si attiva o come si disattiva, bisogna sapere soprattutto se il televisore di cui si è in possesso supporta tale tecnologia. Nel caso specifico di LG, la stessa casa sudcoreana ha reso pubblica la lista dei dispositivi su cui è stata introdotta nelle varianti HDR 10, HDR Dolby Vision, HLG HDR e HDR Technicolor. In breve, sin dal 2019 tutti i TV webOS supportano almeno una tipologia di HDR; tra 2016 e 2018, però, i nomi sono relativamente molti sia tra la serie OLED che la serie UHD, dunque vi rimandiamo alla lista completa per capire se il vostro esatto modello rientra tra quelli supportati.

Ma la vera domanda resta il come attivarlo o disattivarlo sul proprio televisore LG. Ebbene, niente di più semplice: in generale, su un TV compatibile con l’HDR basta tenere premuto il tasto con il simbolo dell’ingranaggio e seguire il percorso Impostazioni - Immagine – Impostazioni modalità immagine - Modalità Immagine – Effetto HDR, infine attivandolo o disattivandolo a seconda delle necessità. Da questo momento in poi, se il televisore riceve un segnale in ingresso di tipo HDR si occuperà autonomamente di applicare o meno le variazioni all’immagine mostrando solamente un pop-up di avvertimento sull’angolo destro superiore dello schermo.

Questo discorso, però, vale solo per le sorgenti interne, ovvero tutte le trasmissioni che non vengono ricevute da decoder Sky, console, lettori BluRay e altre periferiche esterne. Per tutte queste ultime sarà necessario invece trovare la feature HDMI Ultra HD Deep Color premendo il tasto dell’ingranaggio accedendo alle impostazioni rapide, poi raggiungendo l’icona dei tre puntini in linea verticale per accedere al menu del TV. Dalla schermata che si aprirà sarà dunque necessario aprire la sezione Generale e recarsi alla voce HDMI Ultra HD Deep Color, da cui sarà possibile selezionare le porte HDMI che supportano l’HDR. Come potete immaginare, per fruire della tecnologia in questione servirà un cavo HDMI che la supporti.

Ricordiamo, infine, che in precedenza abbiamo anche visto la differenza tra TV 4K e 4K HDR.