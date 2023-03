Come disattivare l'IA su smartphone? I 'trucchi' per avere scatti più fedeli

Se siete fra i tanti utenti che sono stati risucchiati nel vortice del dibattito relativo agli scatti della luna del Samsung Galaxy S23 Ultra, saprete anche quanto l'IA sia ormai un elemento fondamentale per migliorare i risultati fotografici dei nostri smartphone.

Tuttavia, non proprio tutti gli utenti apprezzeranno la sua presenza e, talvolta, invasività. Molti, per esempio, amano utilizzare modalità completamente manuali per decidere autonomamente cosa ottenere e in che modo farlo, senza post-produzione mediata da IA e scenari preimpostati.

Se siete tra i fortunati possessori di un Samsung Galaxy dotato di IA al servizio della fotocamera, proprio come il Galaxy S23 Ultra, vi basterà aprire l'app Camera e premere l'icona a forma di ingranaggio, che sta a indicare le Impostazioni dell'applicazione.

A questo punto, non dovrete fare altro che disattivare "Ottimizzazione scene" e il gioco è fatto.

Anche altri brand utilizzano sistemi più o meno avanzati per ottenere risultati simili e il toggle non è sempre collocato nello stesso punto. In buona parte dei casi, però, l'Intelligenza Artificiale potrà essere disattivata direttamente dalla schermata principale della fotocamera: il consiglio è quello di andare a cercare un pulsante con la scritta "IA".

Se siete curiosi di scoprire qualcos'altro sul vostro smartphone, ecco come entrare nel menu segreto di Android dei principali dispositivi presenti sul mercato.