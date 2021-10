Come disattivare la Modalità Gioco in Windows 11? Bastano pochi click

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come saltare i controlli TPM di Windows 11 per installare comunque il sistema operativo, a vostro rischio e pericolo. Oggi, quando mancano poco più di 24 ore, vi spieghiamo come disabilitare la Modalità Gioco del sistema operativo in pochi passaggi.

Partiamo col dire che la Modalità Gioco è una delle tante novità introdotte da Microsoft nell'OS e mira a massimizzare le prestazioni durante le sessioni da gaming, attraverso l'ottimizzazione delle risorse del computer.

Secondo quanto affermato da Microsoft, questa impostazione effettua anche il controllo autonomo dei driver delle periferiche e secondo il colosso di Redmond, è in grado di garantire un'immersione maggiore nel gaming.

Se però volete disattivarla, bastano pochi passaggi:

Aprite il menù Impostazioni attraverso il menù Start;

Dalla nuova schermata, sulla destra, fate click su "Gioco";

Sulla destra, troverete "Modalità Gioco - Ottimizza il PC per la riproduzione".

Il nuovo pannello comprenderà uno switch sulla destra blu con la scritta "attivato". Non dovrete fare altro che cliccarci su per disattivarlo. Per sicurezza, potete anche riavviare il PC per essere sicuri che la modifica sia applicata.

Ricordiamo che pur arrivando ufficialmente domani, è già possibile installare Windows 11 in anticipo gratuitamente, attraverso il programma di Insider Preview messo in campo dal colosso di Redmond.