Come disattivare le notifiche 'si è unito' su Telegram? È semplice

Dopo avervi spiegato come programmare i messaggi su Telegram, vi sveliamo oggi un'altra feature nascosta dell'applicazione di messaggistica cifrata. Lo sapevate che, con pochi e semplici passi, è possibile disattivare le notifiche "si è unito a Telegram", che vi dicono quando un vostro contatto crea un profilo sull'app?

Le notifiche che "annunciano" lo sbarco su Telegram di un contatto sono una delle particolarità della popolare app di messaggistica, e non esistono su servizi come Whatsapp. Pensate per favorire le interazioni dei nuovi iscritti, queste notifiche non hanno mai riscosso grande successo tra gli utenti, che con il tempo si sono limitati a "sopportarle" più che a usarle come scuse per nuove chat. In pochi, però, sanno che questi alert possono essere disattivati.

Se possedete un iPhone, un iPad o un Mac, la procedura è molto semplice: aprite l'app di Telegram e recatevi nelle impostazioni. Qui, troverete il sotto-menu "Notifiche e suoni": toccatelo e si aprirà una nuova tendina con diverse utili opzioni, che vi permettono di attivare o disattivare le notifiche per i messaggi sulle chat private, sui gruppi e sui canali.

In fondo alla pagina, però, trovate anche il toggle "Nuovi contatti": disattivatelo, e non riceverete più alcuna notifica quando un vostro contatto effettua il suo primo accesso a Telegram. Semplicissimo! Poiché le impostazioni di Telegram vengono sincronizzate tra più device, inoltre, vi basterà effettuare la procedura una sola volta per tutti i dispositivi connessi al vostro account.

La stessa procedura vale anche per tutti i dispositivi basati su Android: aprite l'app di Telegram e, di seguito, il menu "ad hamburger" in alto a sinistra. Da qui, recatevi su Impostazioni e successivamente su "Notifiche e suoni". Le impostazioni per questo sotto-menu sono più numerose su Android che su iOS, ma quella che ci interessa si chiama "Un contatto si è unito a Telegram", e si trova nella sezione "Eventi". Disattivate il toggle connesso alla notifica e il gioco è fatto!