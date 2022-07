Come disattivare il Picture in Picture automatico su iPhone? Non è complesso

Mentre tantissimi utenti sono in attesa di scoprire come sarà l'iPhone 14, i già possessori di dispositivi iOS avranno già avuto modo di apprezzare la funzionalità PiP (Picture in Picture) automatica sui propri smartphone: ma come fare per disattivarla?

Infatti, per quanto utile e di vitale importanza per molti, più di qualcuno potrebbe non essere pienamente d'accordo e sarebbe molto più felice del proprio dispositivo se all'uscita da un'app questa non continuasse a riprodurre video in finestra.

Per disattivare la modalità PiP automatica, è possibile procedere in una manciata di semplici passaggi, compatibili sia con iPhone che con iPad.

Basterà sbloccare il proprio dispositivo dotato di sistema operativo iOS, andare nelle Impostazioni e, successivamente, Generali. Da qui, cercare la voce Picture in Picture ed entrare nel relativo sottomenu. A questo punto, troverete immediatamente l'opzione "Avvia PiP automaticamente" attiva: disattivatela e il gioco è fatto.

Da questo momento in avanti, non dovrete più preoccuparvi dell'apertura dei video in finestra quando uscirete da un'app compatibile con il Picture in Picture.

Giunti al termine di questa breve guida, se siete ancora curiosi di scoprire qualcosa sul mondo dei dispositivi della mela, ecco come riconoscere le piante con un iPhone. Spoiler: non servono app aggiuntive, gratuite o a pagamento!